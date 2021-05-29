احدث الأخبار

الحكومة اليمنية تدعو لاتخاذ إجراءات دولية رادعة ضد ميليشيا الحوثي لتفريغ ناقلة النفط صافر
أبرز المواد
 رئيس الوزراء البريطاني يتزوج خطيبته في مراسم سرية
أبرز المواد
 موظفون في “فيسبوك” يتهمون الشركة بالتحيز ضد العرب والمسلمين
أبرز المواد
 العلماء يكتشفون أفضل حمية لمن يعاني من السكري والسمنة
أبرز المواد
 أفغانستان.. مقتل 20 عنصرا من “طالبان” في هجوم لقوات الأمن والدفاع على معاقل للحركة
أبرز المواد
 إطلاق برنامج الأولمبياد الثالث للنشاطات الشبابية بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 شرطة القصيم تضبط تجمعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية وللائحة الحد من التجمّعات في قاعة أفراح بمحافظة البدائع
منطقة القصيم
 تشيلسي يعادل 4 أندية أحرزت دوري أبطال أوروبا
أبرز المواد
 اللجنة المنظمة للأسبوع الرياضي النسائي بالجوف تكشف عن فعاليات (يلا رياضة) بالجوف
منطقة الجوف
 المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب لكرة قدم الصالات بعد تغلبه على منتخب مصر
أبرز المواد
 تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويتوج بلقب “دوري أبطال أوروبا” للمرة الثانية في تاريخه
أبرز المواد
 متحدث التحالف: إدعاء ميليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان “فبركة إعلامية”
أبرز المواد
الحكومة اليمنية تدعو لاتخاذ إجراءات دولية رادعة ضد ميليشيا الحوثي لتفريغ ناقلة النفط صافر

الحكومة اليمنية تدعو لاتخاذ إجراءات دولية رادعة ضد ميليشيا الحوثي لتفريغ ناقلة النفط صافر

أبرز المواد
رئيس الوزراء البريطاني يتزوج خطيبته في مراسم سرية

رئيس الوزراء البريطاني يتزوج خطيبته في مراسم سرية

أبرز المواد
موظفون في “فيسبوك” يتهمون الشركة بالتحيز ضد العرب والمسلمين

موظفون في “فيسبوك” يتهمون الشركة بالتحيز ضد العرب والمسلمين

أبرز المواد
العلماء يكتشفون أفضل حمية لمن يعاني من السكري والسمنة

العلماء يكتشفون أفضل حمية لمن يعاني من السكري والسمنة

أبرز المواد

شرطة القصيم تضبط تجمعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية وللائحة الحد من التجمّعات في قاعة أفراح بمحافظة البدائع

شرطة القصيم تضبط تجمعاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية وللائحة الحد من التجمّعات في قاعة أفراح بمحافظة البدائع
http://almnatiq.net/?p=987695
المناطق - واس

رّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (40) رجلًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة البدائع، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

روابط ذات صلة

شرطة منطقة القصيم : القبض على مواطنَين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما

شرطة منطقة القصيم : القبض على مواطنَين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما
شرطة القصيم : ضبط (70) شخصًا في قاعة أفراح بالرس في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

شرطة القصيم : ضبط (70) شخصًا في قاعة أفراح بالرس في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
الأمير فيصل بن مشعل يسلم وزير التجارة وزير الإعلام المكلف التقرير السنوي لجمعية الإسكان الأهلية

الأمير فيصل بن مشعل يسلم وزير التجارة وزير الإعلام المكلف التقرير السنوي لجمعية الإسكان الأهلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*