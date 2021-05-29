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إطلاق برنامج الأولمبياد الثالث للنشاطات الشبابية بالطائف

إطلاق برنامج الأولمبياد الثالث للنشاطات الشبابية بالطائف
http://almnatiq.net/?p=987697
المناطق - واس

أطلقت الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بوزارة الرياضة، بالتنسيق مع مكتبها بالطائف، أمس السبت، برنامج الأولمبياد الثالث للنشاطات الشبابية .
وسلطت فعاليات الأولمبياد الضوء على العديد من الانشطة الشبابية التي تلامس مواهب الشباب من الجنسين من خلال برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية، ومنها صناعة القهوة من خلال دورة متكاملة في صناعة القهوة وأهم معلوماتها التخصصية، ودورة فن النحت، وتجربة تنسيق الورد والتعرف على كيفية التنسيق، بالإضافة الى دورة تعليم المكياج والاحترافية في فنونه مع مدربة معتمدة، الى جانب تجربة الجولات وكيف تكون مبرمج وفني في اساسيات صيانة الجولات.

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