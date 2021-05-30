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رئيس الوزراء البريطاني يتزوج خطيبته في مراسم سرية

رئيس الوزراء البريطاني يتزوج خطيبته في مراسم سرية
http://almnatiq.net/?p=987712
المناطق - وكالات

ذكرت صحيفة “صن” أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم سرية في كاتدرائية وستمنستر وسط لندن اليوم السبت.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف حضره 30 شخصا وتلقى الضيوف دعوات في اللحظة الأخيرة، وأضافت أن حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وأشارت “صن” إلى أن الحفل استمر حوالي 1.5 ساعة وتم إغلاق كاتدرائية وستمنستر خلال هذه الفترة.

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ويعيش جونسون (56 عاما) مع سيموندس (33 عاما) سويا في داونينغ ستريت منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2019، وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا، وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل.

وهذا الزواج هو الثالث لرئيس الوزراء البريطاني الحالي.

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