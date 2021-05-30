أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالسماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: “الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان”.
وكانت هذه الدول ضمن الدول العشرين المحظورة قبل تقليص العدد إلى تسع دول فقط، هي: “الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب إفريقيا، ولبنان، ومصر ، والهند”.
وجاء القرار بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة. وقد أظهر استقراره وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.
بعد السماح بـ11 دولة … تعرف على الـ 9 دول غير المسموح للقادمين منها بدخول المملكة
أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالسماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: “الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان”.
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