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بعد السماح بـ11 دولة … تعرف على الـ 9 دول غير المسموح للقادمين منها بدخول المملكة

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بعد السماح بـ11 دولة … تعرف على الـ 9 دول غير المسموح للقادمين منها بدخول المملكة

بعد السماح بـ11 دولة … تعرف على الـ 9 دول غير المسموح للقادمين منها بدخول المملكة
http://almnatiq.net/?p=987720
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالسماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: “الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان”.
وكانت هذه الدول ضمن الدول العشرين المحظورة قبل تقليص العدد إلى تسع دول فقط، هي: “الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب إفريقيا، ولبنان، ومصر ، والهند”.
وجاء القرار بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة. وقد أظهر استقراره وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

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