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مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يسلط الضوء على جائزة ” الحوار الوطني “

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يسلط الضوء على جائزة ” الحوار الوطني “
http://almnatiq.net/?p=987821
المناطق - الرياض

يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عقد لقاء اعلامي لتسليط الضوء على جائزة الحوار الوطني”، وذلك يوم الأربعاء 21 / شوال /1442هـ الموافق 2 / يوليو 2021م بمقره بالرياض، بحضور نائب الأمين العام للمركز سعادة الأستاذ / إبراهيم بن زايد العسيري.

ويستعرض خلال اللقاء اهداف الجائزة ومرتكزاتها وفروعها وضوابطها وهيكلها التنظيمي ولجانها والياتها والشروط التي ينبغي أن تتوافر في المتقدم للجائزة.

وكان المركز قد أقر إطلاق جائزة الحوار الوطني ضمن مبادراته الاستراتيجية، التي تأتي حرصًا على الإسهام في نشر وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح للمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي بما يسهم في تحقيق أهداف المركز ورسالته.

ويسعى المركز من خلال الجائزة إلى تشجيع الإنجازات الوطنية سواء من الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني من خلال تقديمهم أعمال المشاريع تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع.

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