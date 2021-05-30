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إسبانيا ثالت دولة أوربية تفتح أبوابها للسعوديين وتلغي الحجر الصحي

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إسبانيا ثالت دولة أوربية تفتح أبوابها للسعوديين وتلغي الحجر الصحي

إسبانيا ثالت دولة أوربية تفتح أبوابها للسعوديين وتلغي الحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=987830
المناطق - الرياض

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “الشينغن”، على السماح بدخول المسافرين إلى أراضي الاتحاد من دول أخرى، الذين تلقوا التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا بشكل كامل أو بجرعة معتمدة ومرخصة على المستوى الأوروبي.

وقد أعلنت وزيرة السياحة الإسبانية رييس ماروتو، أن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءًا من 7 يونيو المقبل.

وكان هيكتور كورنيل مدير السياحة في مدريد، قد أكد لـ”سبق” أثناء حضوره قمة التعافي السياحي بالرياض، أن بلاده سترحّب بالسعوديين في 7 يونيو القادم وخاصة منح التأشيرات لإسبانيا.. وأوضح كورنيل أنهم يعملون على فتح السفارة بالرياض قريبًا لمنح التأشيرات السياحية للسعوديين والمقيمين لزيارة إسبانيا.

ولفت كورنيل إلى أن بلاده تستقبل المسافرين من خارج أوروبا الذين تم تطعيمهم بشكل كامل بلقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من الاتحاد، وسيتم الترحيب بجميع الأشخاص الذين تم تطعيمهم وعائلاتهم، في إسبانيا؛ بغض النظر عن الجنسية.

وبذلك تكون إسبانيا الدولة الأوروبية الثالثة التي تفتح أبوابها للسعوديين بعد اليونان، وكأول دولة أوروبية تلغي الحجر الصحي للسعوديين القادمين الذين تلقوا لقاحًا ضد فيروس كورونا بداية من منتصف مايو الجاري، ثم إيطاليا التي بدأت استقبال السياح من خارج أوروبا من يوم 15 مايو الجاري لمن يحمل تأشيرة الدخول “الشنغن”، بعد قيام إيطاليا باعتماد الجواز الصحي، وإلغاء الحجر الصحي الذي كان مفروضًا على القادمين إليها.

وتعتبر إسبانيا واحدة من الوجهات الأكثر طلبًا في العالم، واحتلت المركز الثاني عالميًّا في عدد السياح من الخارج 83.5 مليون زائر أجنبي في عام 2019، وفي عام 2020 انخفضت النسبة إلى 77% وتوقع وزير السياحة الإسباني استقبال ما يقارب 45 مليون زائر في عام.

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