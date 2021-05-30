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أمير الشرقية يدشن مشاريع لـ”البيئة والمياه والزراعة” بتكلفة 2.1 مليار ريال

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أمير الشرقية يدشن مشاريع لـ”البيئة والمياه والزراعة” بتكلفة 2.1 مليار ريال

أمير الشرقية يدشن مشاريع لـ”البيئة والمياه والزراعة” بتكلفة 2.1 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=987845
الدمام - فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأحد بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي كما وضع سموه حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية.

وفي بداية اللقاء رفع سموه الكريم الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة على ما تقدمه من دعم واهتمام بالإنسان في المنطقة من خلال إنشاء هذه المشاريع العملاقة والتي تساهم في تطبيق مفهوم جودة الحياة وتنعكس بشكل إيجابي على حياة الإنسان.

ثم دشن سموه الكريم (24) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 2,1 مليار ريال بينها حزمة مشاريع لخدمات المياه بتكلفة بلغت (881.707.598.60) ريال شملت مدينة الدمام ومحافظات حفر الباطن والأحساء والقطيف والخفجي وقرية العليا والنعيرية ورأس تنورة والجبيل والخبر.

وقدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة شكره لسموه الكريم على دعمه لمشاريع الوزارة في المنطقة تذليل ما يعترضها من صعوبات سائلاً الله أن تساهم هذه المشاريع الكبيرة ما أنشئت من أجله وتساهم في خدمة المواطن المقيم في هذه المنطقة الغالية.

وكان سموه قد أستقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي وتناول اللقاء بحث المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستشهدها المنطقة ضمن اختصاصات الوزارة .

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