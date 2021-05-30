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“هيئة تقويم التعليم” تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

“هيئة تقويم التعليم” تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
http://almnatiq.net/?p=987968

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين “التخصص والعام” خلال الأشهر الماضية.

ويمكن للمعلمين والمعلمات الاستفسار عن النتيجة عبر الرابط الآتي:

https://tpl.etec.gov.sa/Account/Login

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أوضحت سابقًا إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، مبينة أنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وأضافت الهيئة بأن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قِبل الجهات المختصة، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.Volume 0% 

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