رئيس هيئة الأركان العامة يصل إلى البحرين ويلتقي بالقائد العام لقوة الدفاع ورئيس هيئة الأركان البحريني

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم بزيارة إلى مملكة البحرين الشقيقة.

وفي بداية الزيارة استقبل معالي الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين بقاعدة عيسى الجوية معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في العاصمة البحرينية المنامة والوفد المرافق له.

وفور وصول معاليه اتجه إلى مقر القيادة العامة لقوة دفاع مملكة البحرين وكان في استقباله معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين حيث جرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

كما التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بمعالي الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين، واستعرض معه العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة، كما حضره من الجانب البحريني قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة وعدد من كبار الضباط بقوة دفاع مملكة البحرين.