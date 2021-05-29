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المصحف الإلكتروني للمكفوفين برعاية جمعية المكفوفين الأهلية”رؤية”بالمدينة المنورة

المصحف الإلكتروني للمكفوفين برعاية جمعية المكفوفين الأهلية”رؤية”بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=987977
المناطق - المدينة المنورة

أطلق جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين والذي جاء بطريقة الخط البارز “برايل” ،وقد بارك بهذا الإنجاز معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس حفظه الله،ومن أهدافه تشجيع المكفوفين ومن يعانون من ضعف حاد بالبصر، على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به، حيث سيغني الجهاز المكفوفين عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن الكريم في المصاحف الورقية بطريقة الخط البارز برايل والتي تصل لـ 6 مجلدات كبيرة يصعب حملها عليهم، فضلًا عن صعوبة التنقل بها.

ويأتي المصحف الإلكتروني بتصميم مميز وبتقنية عالية يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحات، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة.

وفي الوقت نفسه تأتي هذه النسخة الرقمية من القرآن الكريم ،تقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.

كما تؤكد الجمعية عن سعيها لتوفير أكثر من 950 مصحف للمكفوفين في الحرمين الشريفين والمساجد والمطارات والأماكن العامة ،ليستطيع الكفيف من قراءة القرآن الكريم بكل يسر وسهولة وفي أي مكان يتواجد به الكفيف.

‏وتهيب جمعية رؤية للمكفوفين بالجميع للمشاركة والمساهمة ،في مشروع توفير جهاز مصحف إلكتروني لكل كفيف وكفيفة.

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