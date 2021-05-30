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جامعة الحدود الشمالية تنظم فعاليات ورشة عمل إطلاق الحملة التوعوية لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق

جامعة الحدود الشمالية تنظم فعاليات ورشة عمل إطلاق الحملة التوعوية لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق
http://almnatiq.net/?p=987982
المناطق - عرعر

برعاية معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري وبإشراف سعادة وكيل الجامعة الدكتور عايد بن عايض الرويلي، نظمت الجامعة فعاليات ورشة عمل إطلاق الحملة التوعوية لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق – عن بعد – وذلك صباح يوم الأحد 18/10/1442هـ الموافق 30/5/2021م والتي حضرها منسوبو ومنسوبات الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وافتتحت الورشة التي أدارها سعادة وكيل الجامعة بكلمة ترحيبية بمعالي رئيس الجامعة على رعايته للورشة ودعمه لها كما رحب سعادته بالحضور، ثم بدأت الفعاليات بكلمة لمعالي رئيس الجامعة تحدث فيها عن أهمية تطوير مفهوم وثقافة كفاءة الإنفاق وتعريف منسوبي ومنسوبات الجامعة بها ليكونوا داعمين لتوجهات الجامعة وتوجيهات وزارة التعليم في ذلك بما يعزز الإنفاق في مجالات الاستحقاق التي تعود بمنفعة تشمل جميع قطاعات الجامعة وتعكس كفاءة الإنفاق، ثم قدم سعادة وكيل الجامعة محاور الحملة والمتحدثين فيها ضمن فريق تحقيق كفاءة الإنفاق في الجامعة، حيث تضمنت المحاور أهمية برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وآلية تقييم الجهات الحكومية، والتحديات في ميزانية الجامعة وضرورة تبني ثقافة كفاءة الإنتاج لمواجهتها، ودور التحول الرقمي والمشاريع التقنية في تحقيق كفاءة الإنفاق، وأهمية التخطيط المسبق واستخدام أساليب الشراء المختلفة في مشتريات الجامعة.

صرح بذلك سعادة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عبدالكريم العنزي.

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