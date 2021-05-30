مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة يدرّب متطوعي جمعية إيثار

الدمام - فتحية عبدالله

أطلق مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرعبالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار” أمس الأول برنامج (نمو) بهدف تدريب المتطوعين الصحيين والمتطوعاتبالجمعيةوفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ودعم منظومة التطوع من خلال بناء قدرات المتطوعين في المجال الصحيوإكسابهم المعرفة حول ثقافة التطوع.

وأكدت المدير التنفيذي لجمعية إيثار وعد شراحيلي أهمية مثل هذه البرامج التدريبية لتنمية مهارات المتطوعينومساعدتهم على تنفيذ أدوارهم التطوعية الصحية، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى لإشراك المتطوعين والمتطوعاتفي كافة برامجها إيمانا بأهمية الدور الذي يقومون به فضلا عن إكسابهم المهارات اللازمة لخدمة المجتمع،بالإضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي.

وقدمت شراحيلي شكرها لكافة القائمين على هذا البرنامج المتميز ولكافة المشاركين والمشاركات من متطوعيالجمعية.

حيث يسعى المركز لتأهيلهم وتعريفهم بممارسات التطوع الصحي، ويستهدف البرنامج تدريب 200 شخص منقادة التطوع الصحي، بالإضافة إلى 20 ألف متطوع صحي بشكل عام من الممارسين الصحيين وطلاب الكلياتالصحية على مهارات التطوع والمشاركة المجتمعية، بما لا يقل عن 20 ساعة تدريبية.

يُشار إلى أن (نمو) يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي لمواجهة جائحة (كورونا)،والتي صدر الأمر السامي بتشكيلها برئاسة (الصحة)، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.