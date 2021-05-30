احدث الأخبار

“التجارة”: ضبط أكثر من 828 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
أبرز المواد
 مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة يدرّب متطوعي جمعية إيثار
المنطقة الشرقية
 جامعة الحدود الشمالية تنظم فعاليات ورشة عمل إطلاق الحملة التوعوية لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق
منطقة الحدود الشمالية
 المصحف الإلكتروني للمكفوفين برعاية جمعية المكفوفين الأهلية”رؤية”بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 رئيس هيئة الأركان العامة يصل إلى البحرين ويلتقي بالقائد العام لقوة الدفاع ورئيس هيئة الأركان البحريني
أبرز المواد
 “هيئة تقويم التعليم” تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 الشيخ المعجب يزور فرع النيابة العامة بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 متحدث الصحة: اللقاحات آمنة وفعالة.. وترويج الإشاعات يُسبب خطرًا على الآخرين
أبرز المواد
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن فعاليات مبادرة النادي الصيفي الأول بالجامعة
منطقة الحدود الشمالية
 فرضية حادث مروري بمستشفى القيصومة العام
المنطقة الشرقية
 صحة حفر الباطن تواصل جولاتها الرقابية على القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين
المنطقة الشرقية
 جامعة حائل تطلق البرامج التدريبية في برنامج أمير منطقة حائل للتدريب وتطوير القدرات “إعداد2”
منطقة حائل
“التجارة”: ضبط أكثر من 828 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

“التجارة”: ضبط أكثر من 828 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

أبرز المواد
مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة يدرّب متطوعي جمعية إيثار

مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة يدرّب متطوعي جمعية إيثار

المنطقة الشرقية
جامعة الحدود الشمالية تنظم فعاليات ورشة عمل إطلاق الحملة التوعوية لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق

جامعة الحدود الشمالية تنظم فعاليات ورشة عمل إطلاق الحملة التوعوية لنشر ثقافة كفاءة الإنفاق

منطقة الحدود الشمالية
المصحف الإلكتروني للمكفوفين برعاية جمعية المكفوفين الأهلية”رؤية”بالمدينة المنورة

المصحف الإلكتروني للمكفوفين برعاية جمعية المكفوفين الأهلية”رؤية”بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

“التجارة”: ضبط أكثر من 828 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

“التجارة”: ضبط أكثر من 828 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=987994
المناطق - واس:

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 25.112 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير821 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”، وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة “التجارة” مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

روابط ذات صلة

رئيس هيئة الأركان العامة يصل إلى البحرين ويلتقي بالقائد العام لقوة الدفاع ورئيس هيئة الأركان البحريني

رئيس هيئة الأركان العامة يصل إلى البحرين ويلتقي بالقائد العام لقوة الدفاع ورئيس هيئة الأركان البحريني
“هيئة تقويم التعليم” تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

“هيئة تقويم التعليم” تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
متحدث الصحة: اللقاحات آمنة وفعالة.. وترويج الإشاعات يُسبب خطرًا على الآخرين

متحدث الصحة: اللقاحات آمنة وفعالة.. وترويج الإشاعات يُسبب خطرًا على الآخرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*