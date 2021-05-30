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شرطة مكة تطيح بمقيمن أبلغا عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح وسلب.. وهذه حقيقة بلاغهما

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شرطة مكة تطيح بمقيمن أبلغا عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح وسلب.. وهذه حقيقة بلاغهما

شرطة مكة تطيح بمقيمن أبلغا عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح وسلب.. وهذه حقيقة بلاغهما
http://almnatiq.net/?p=987999
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت – بفضل الله – من كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي يقدر بـ(190,000) ريال وأجهزة جوال تُقدر قيمتها بـ(15,000) ريال كانت بحوزتهما، وذلك من قبل (3) أشخاص يستقلون مركبة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، اتضح أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلغ عنها، بحوزتهما، ومخبأة في مقر سكنهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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