تعليم تبوك يصرف أكثر من 8 ملايين ريال مستحقات للطلبة والموظفين

المناطق - تبوك:

بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بدأت الإدارة بصرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة ونهاية الخدمة للموظفين، بمبلغ (8.124.307) ثمانية ملايين ومئة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريالات وذلك لشهر مايو 2021م .



وأوضح مدير الشؤون المالية بإدارة تعليم المنطقة عبدالله البلوي أن هذه الإعانات والمكافآت تشمل المستفيدين من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل فئاتها، والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والاغتراب وإعانة أبناء المعلمين المتوفين ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين.