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إصابة رجل أمن أثناء محاولته منع شخص من الانتـحار في رفحاء

إصابة رجل أمن أثناء محاولته منع شخص من الانتـحار في رفحاء
http://almnatiq.net/?p=988041
المناطق - رفحاء:

أصيب أحد رجال الأمن لإصابات متفرقة في جسده أثناء محاولته إنقاذ شخص كان يحاول الانتـحار من أعلى مبنى، في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

وأفادت مصادر بأن غرفة العمليات بمحافظة رفحاء تلقت بلاغا مساء أمس (السبت) عن محاولة شخص الانتـحار من أعلى بناية سكنية، وأن فرقة أمنية باشرت الحـادثة، وخلال محاولة رجل الأمن منع الشخص من الانتـحار سقط هو الآخر، وتعرض لإصابات خفيفة.

وأضافت المصادر أن الشخص المنتـحر توفي جراء سقوطه من أعلى البناية السكنية، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما باشرت الجهات الأمنية الحـادثة لمعرفة كافة التفاصيل.

تجدر الإشارة الى أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة سقوط رجل الأمن من أعلى البناية السكنية.

وفقًا لموقع أخبار 24

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