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وضع حجر الأساس لمشروع مائي كبير في حفر الباطن بأكثر من 39 مليون ريال

وضع حجر الأساس لمشروع مائي كبير في حفر الباطن بأكثر من 39 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=988045
المناطق - الشرقية:

كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم (الأحد)، عن وضع حجر الأساس لمشروع مائي في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، بتكلفة تتجاوز 39 مليون ريال.

وأوضحت أن إجمالي أطوال الشبكات يتخطى 16 كم، في حين أن السعة التشغيلية للمحطة تبلغ 27 ألف م³/يوم، مبينة أن إجمالي الآبار المستهدفة 3 آبار، بقدرة إنتاجية تصل إلى 18 ألف م³/يوم.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن تطوير محطة نقل المياه، وحفر آبار، واستبدال خطوط المياه، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخطوط الناقلة، وتحقيق الأمن المائي في حالة تعطل توريد المياه المحلاة، ورفع كفاءة محطة ضخ مياه الآبار.

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