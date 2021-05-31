احدث الأخبار

أمير الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الجوف
أبرز المواد
 تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى مكة من “جدة السريع”.. وتوجيهات للسائقين
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تعلق على ظهور سلالة فيتنام الجديدة من كورونا
أبرز المواد
 وزير الرياضة يُتوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 دراسة حديثة تحذر من تناول “الباراسيتامول” خلال الحمل
أبرز المواد
 أم تناشد عتق رقبة ابنها من القصاص
أبرز المواد
 توضيح من “حساب المواطن” عن ضرورة الإفصاح لمن صدرت له “وثيقة العمل الحر”
أبرز المواد
 وضع حجر الأساس لمشروع مائي كبير في حفر الباطن بأكثر من 39 مليون ريال
أبرز المواد
 إصابة رجل أمن أثناء محاولته منع شخص من الانتـحار في رفحاء
أبرز المواد
 تعليم تبوك يصرف أكثر من 8 ملايين ريال مستحقات للطلبة والموظفين
أبرز المواد
 الفيصلي يعلن رحيل مدربه بهذه العبارة
أبرز المواد
 انطلاق الاحتفالات في ملعب الملك فهد بمناسبة تحقيق الهلال لقب دوري المحترفين
أبرز المواد
أمير الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الجوف

أمير الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الجوف

أبرز المواد
تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى مكة من “جدة السريع”.. وتوجيهات للسائقين

تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى مكة من “جدة السريع”.. وتوجيهات للسائقين

أبرز المواد
“الصحة العالمية” تعلق على ظهور سلالة فيتنام الجديدة من كورونا

“الصحة العالمية” تعلق على ظهور سلالة فيتنام الجديدة من كورونا

أبرز المواد
وزير الرياضة يُتوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وزير الرياضة يُتوج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد

دراسة حديثة تحذر من تناول “الباراسيتامول” خلال الحمل

دراسة حديثة تحذر من تناول “الباراسيتامول” خلال الحمل
http://almnatiq.net/?p=988061
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة إسبانية حديثة أن الأطفال المولودين، لأمهات تناولن الباراسيتامول أثناء الحمل، هم أكثر عرضة للإصابة بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وشملت الدراسة التي أجريت في معهد برشلونة للصحة العالمية، 70 ألف طفل من المملكة المتحدة والدنمارك وهولندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، سيلفيا أليماني، إنهم وجدوا أن التعرض للباراسيتامول قبل الولادة يؤثر على الأولاد والبنات بطريقة مماثلة، ما يعني عدم وجود فروق بين الجنسين في التأثر بالدواء.

وأشار الباحث جوردي سونير، إلى أنه لا ينبغي حرمان النساء من المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية في أثناء الحمل، مشددًا على ضرورة استخدام هذه المسكنات فقط عند الضرورة.

فيما أوضح أستاذ التوليد بمستشفى كينغز كوليدج بلندن، أندرو شينان، أن الباراسيتامول مهم لخفض درجة الحرارة المرتفعة، ويمكن أن يضر بالحمل بشكل كبير، لافتًا إلى أنه يمكن تناول الباراسيتامول عند الحاجة، وطلب المشورة من الطبيب باستمرار.

وشدد شينان، على أنه إذا كان الرابط بين تناول الباراسيتامول في أثناء الحمل وإصابة الطفل بالتوحد وباضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

روابط ذات صلة

أمير الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الجوف

أمير الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الجوف
تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى مكة من “جدة السريع”.. وتوجيهات للسائقين

تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى مكة من “جدة السريع”.. وتوجيهات للسائقين
“الصحة العالمية” تعلق على ظهور سلالة فيتنام الجديدة من كورونا

“الصحة العالمية” تعلق على ظهور سلالة فيتنام الجديدة من كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*