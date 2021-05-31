أمير الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الجوف

المناطق - الجوف:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف احتفال جامعة الجوف مساء أمس (عن بُعد)، بتخريج الدفعة الـ 15 من طلابها البالغ عددهم 4224 خريجاً وخريجة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع.

وبدأ هذا الحفل بعزف السلام الملكي، تلاه آيات من القران الكريم، ثم كلمة راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بنعبدالعزيز أمير منطقة الجوف قدم خلالها التهنئة للخريجين والخريجات على هذا الإنجاز، حاثاً إياهم على إكمال مسيرة النماء لهذا الوطن، ومنوهاً سموه بأهمية قطاع التعليم في العملية التنموية للوطن وللمجتمع، رافعاً شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم الكبير الذي يوليانه لقطاع التعليم، مثمناً في نهاية كلمته لمنسوبي الجامعة جهودهم المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

بعدها ألقى الخريج أكرم الشمري والخريجة مزنة الصقعبي كلمة الخريجين والخريجات، عبّرا فيها عن سعادتهم بهذه المناسبة، منوهين بما تلقوه من دعم وعطاء خلال مسيرتهم الأكاديمية، ليعلن بعد ذلك عميد القبول والتسجيل الدكتور علاء العرجان نتيجة الخريجين لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا والدبلوم التأهيلي وبرامج المنح الداخلية، أعقب هذا الإعلان أوبريت بعنوان “بالعلم نعلو بالسماء” بمشاركة عدد من طلاب الجامعة.

من جانبه رفع رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع في كلمته الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على الحرص والاهتمام البالغ بقطاع التعليم في المملكة، ولسمو أمير المنطقة رعايته للحفل، مبينا أنها تأتي امتداداً للدعم الكبير الذي يوليه سموه لجميع برامج وأنشطة الجامعة، وسعيه الدائم أن تكون الجامعة في مصاف الجامعات المميزة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ولمعالي وزير التعليم دعمه ومتابعته للجامعة، ومقدماً التهنئة للطلاب والطالبات الخريجين، مهيباً بهم لاستكمال العطاء والجد والاجتهاد وأن تتقد هممهم لمواصلة النجاح ومشاركة أبناء الوطن هذا البلد المعطاء، منوهاً بالقفزات النوعية التي شهدها قطاع التعليم في الآونة الأخيرة، معلنا حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل وحصول برنامج الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة على الاعتماد البرامجي الكامل، قبل أن يختتم الحفل بتكريم المتفوقين والجهات المشاركة في الحفل.