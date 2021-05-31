احدث الأخبار

واشنطن تطالب الحوثي بوقف فوري للانتهاكات
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية: سوق الأسهم السعودية يجذب 1.4 مليون سيدة مستثمرة
أبرز المواد
 فرنسا تفتح مجال التلقيح للجميع لتجنب طفرة وبائية جديدة
أبرز المواد
 غريفيث يصل إلى صنعاء في أول زيارة له منذ عام عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض
أبرز المواد
 الزكاة والجمارك توضح متطلبات تطبيق الفاتورة الإلكترونية
أبرز المواد
 حصيلة إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 170 مليوناً.. والوفيات أكثر من 3.6 ملايين
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 1991.. الولايات المتحدة استوردت نفطاً إيرانياً في مارس
أبرز المواد
 الطائرات المسيرة.. هاجس يؤرق القوات الأميركية في العراق
أبرز المواد
 أخطاء غذائية في الصيف.. خبراء يحذرون من “أضرار فادحة”
أبرز المواد
 الكشف عن المنظم لحفل “المشاهير” الخادش للحياء وسبب تدشين الحفل
أبرز المواد
 عالم أوبئة : علينا فهم أصول فيروس كورونا للتصدي لكوفيد -26 و32
أبرز المواد
 مصر تقرر تخفيف قيود فيروس كورونا اعتبارًا من أول يونيو
أبرز المواد
واشنطن تطالب الحوثي بوقف فوري للانتهاكات

واشنطن تطالب الحوثي بوقف فوري للانتهاكات

أبرز المواد
هيئة السوق المالية: سوق الأسهم السعودية يجذب 1.4 مليون سيدة مستثمرة

هيئة السوق المالية: سوق الأسهم السعودية يجذب 1.4 مليون سيدة مستثمرة

أبرز المواد
فرنسا تفتح مجال التلقيح للجميع لتجنب طفرة وبائية جديدة

فرنسا تفتح مجال التلقيح للجميع لتجنب طفرة وبائية جديدة

أبرز المواد
غريفيث يصل إلى صنعاء في أول زيارة له منذ عام عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض

غريفيث يصل إلى صنعاء في أول زيارة له منذ عام عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض

أبرز المواد

حصيلة إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 170 مليوناً.. والوفيات أكثر من 3.6 ملايين

حصيلة إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 170 مليوناً.. والوفيات أكثر من 3.6 ملايين
http://almnatiq.net/?p=988107
المناطق - وكالات

ظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في
حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم الأكثر تضرراً من الجائحة، بأكثر من 33.4 مليون إصابة، ونحو 600 ألف وفاة، تليها الهند بنحو 28 مليون إصابة، وأكثر من 460 ألف وفاة، ثم البرازيل بما يزيد عن 16 مليون إصابة وأكثر من 100 ألف وفاة.

روابط ذات صلة

واشنطن تطالب الحوثي بوقف فوري للانتهاكات

واشنطن تطالب الحوثي بوقف فوري للانتهاكات
هيئة السوق المالية: سوق الأسهم السعودية يجذب 1.4 مليون سيدة مستثمرة

هيئة السوق المالية: سوق الأسهم السعودية يجذب 1.4 مليون سيدة مستثمرة
فرنسا تفتح مجال التلقيح للجميع لتجنب طفرة وبائية جديدة

فرنسا تفتح مجال التلقيح للجميع لتجنب طفرة وبائية جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*