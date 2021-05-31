حصيلة إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 170 مليوناً.. والوفيات أكثر من 3.6 ملايين

المناطق - وكالات

ظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في

حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم الأكثر تضرراً من الجائحة، بأكثر من 33.4 مليون إصابة، ونحو 600 ألف وفاة، تليها الهند بنحو 28 مليون إصابة، وأكثر من 460 ألف وفاة، ثم البرازيل بما يزيد عن 16 مليون إصابة وأكثر من 100 ألف وفاة.