احدث الأخبار

غريفيث يصل إلى صنعاء في أول زيارة له منذ عام عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض
أبرز المواد
 الزكاة والجمارك توضح متطلبات تطبيق الفاتورة الإلكترونية
أبرز المواد
 حصيلة إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 170 مليوناً.. والوفيات أكثر من 3.6 ملايين
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 1991.. الولايات المتحدة استوردت نفطاً إيرانياً في مارس
أبرز المواد
 الطائرات المسيرة.. هاجس يؤرق القوات الأميركية في العراق
أبرز المواد
 أخطاء غذائية في الصيف.. خبراء يحذرون من “أضرار فادحة”
أبرز المواد
 الكشف عن المنظم لحفل “المشاهير” الخادش للحياء وسبب تدشين الحفل
أبرز المواد
 عالم أوبئة : علينا فهم أصول فيروس كورونا للتصدي لكوفيد -26 و32
أبرز المواد
 مصر تقرر تخفيف قيود فيروس كورونا اعتبارًا من أول يونيو
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية
أبرز المواد
 أمير الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الجوف
أبرز المواد
 تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى مكة من “جدة السريع”.. وتوجيهات للسائقين
أبرز المواد
غريفيث يصل إلى صنعاء في أول زيارة له منذ عام عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض

غريفيث يصل إلى صنعاء في أول زيارة له منذ عام عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض

أبرز المواد
الزكاة والجمارك توضح متطلبات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

الزكاة والجمارك توضح متطلبات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

أبرز المواد
حصيلة إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 170 مليوناً.. والوفيات أكثر من 3.6 ملايين

حصيلة إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 170 مليوناً.. والوفيات أكثر من 3.6 ملايين

أبرز المواد
لأول مرة منذ 1991.. الولايات المتحدة استوردت نفطاً إيرانياً في مارس

لأول مرة منذ 1991.. الولايات المتحدة استوردت نفطاً إيرانياً في مارس

أبرز المواد

غريفيث يصل إلى صنعاء في أول زيارة له منذ عام عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض

غريفيث يصل إلى صنعاء في أول زيارة له منذ عام عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض
http://almnatiq.net/?p=988111
المناطق - الرياض

وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء في زيارة هي الأولى منذ عام في وقت تنتهي فيه فترة عمله كوكيل للأمين العام للشؤون الإنسانية. وتأتي هذه الزيارة عقب جولة مفاوضات في مسقط والرياض. وتحمل الزيارة رمزية كبيرة فهي “خطة وداع شبه نهائية” كما وصفها غريفيث وأيضا لغياب وسائل الإعلام عن تغطيتها. وقاد غريفيث مسعى دوليا لإنهاء القتال في اليمن الذي تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم ودفعت ملايين الناس إلى شفا المجاعة.

روابط ذات صلة

الزكاة والجمارك توضح متطلبات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

الزكاة والجمارك توضح متطلبات تطبيق الفاتورة الإلكترونية
حصيلة إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 170 مليوناً.. والوفيات أكثر من 3.6 ملايين

حصيلة إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 170 مليوناً.. والوفيات أكثر من 3.6 ملايين
لأول مرة منذ 1991.. الولايات المتحدة استوردت نفطاً إيرانياً في مارس

لأول مرة منذ 1991.. الولايات المتحدة استوردت نفطاً إيرانياً في مارس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*