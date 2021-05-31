هيئة السوق المالية: سوق الأسهم السعودية يجذب 1.4 مليون سيدة مستثمرة

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كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع عدد السيدات المستثمرات في سوق الأسهم السعودية الى نحو 1.404 مليون سيدة بنهاية الربع الاول من العام 2021، وزاد عدد السيدات اللاتي لديهن محافظ استثمارية في السوق الذي يعتبر اكبر سوق مالي على مستوى الشرق الأوسط، 14.939 الف سيدة خلال الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بعددهن في الربع الرابع من العام 2020 الذي كان 1.389 مليون، ليسجل عدد السيدات اعلى مستوى على الاطلاق. وارتفع عدد السيدات المستثمرات في سوق الاسهم بنحو 44.6 الف عن ما كنّ عليه في الربع المماثل من العام 2020 حين بلغ عددهن 1.359 مليون سيدة.

في المقابل زاد عدد الذكور في سوق الاسهم السعودية الى 4.225 مليون، بارتفاع 85.5 الف مقارنة بالعام السابق، حيث كان عددهم 4.14 مليون، وارتفع عددهم نحو 28.4 الف مقارنة بالربع الرابع من العام 2020 الذي كان 4.197 مليون.

وبلغ اجمالي عدد الافراد المستثمرين في سوق الاسهم 5.63 مليون بنهاية الربع الاول من العام 2021 مسجلا اعلى مستوى على الاطلاق ، فيما ارتفعت المحافظ الاستثمارية لجميع المستثمرين في سوق الأسهم الى 9.203 مليون محفظة استثمارية بنهاية الربع الاول من العام الجاري، بعد ان كانت 9.03 مليون محفظة في الربع الرابع من العام 2020، ومقابل 9.955 مليون محفظة في الربع المقارن من العام الماضي.