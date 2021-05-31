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ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=988162
المناطق - مكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط (7) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية الباكستانية والهندية واليمنية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

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