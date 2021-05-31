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وكيل وزارة الاتصالات يتفقد سير مشروع التغطية الداخلية لشبكة الجوال في الحرم المكي

وكيل وزارة الاتصالات يتفقد سير مشروع التغطية الداخلية لشبكة الجوال في الحرم المكي
http://almnatiq.net/?p=988165
المناطق - مكة

تفقد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام، مشروع التغطية الداخلية لشبكة الهاتف المتنقل لمباني التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة المطاف في الحرم المكي الشريف، في خطوة لتوفير بنية رقمية متطورة في الحرم المكي تمكن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد بيئة استثمارية جذابة لتطوير تطبيقات خدمية ذكية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.
وتبرز أهمية شبكة التغطية الداخلية في الحرم المكي الشريف، في رفع مستوى خدمات الهاتف المتنقل، وتأمين تغطية أفضل لاستيعاب الأعداد المتوقعة مستقبلاً لضيوف الرحمن، وتحسين تجربة المستخدم برفع سرعات الإنترنت المتنقل، وتقليل الاعتماد على الأبراج الخارجية مستقبلاً وتحسين المشهد الحضري في محيط الحرمين، حيث يشمل المشروع في مرحلته الأولى تغطية جميع أدوار مبنى التوسعة السعودية الثالثة للحرم بالإضافة لدور القبو، ودور القبو في منطقة الساحات الشمالية، ودور الصحن في توسعة المطاف، الذي نتج عنه تحسن مؤشرات الشبكة ليصل متوسط سرعة تنزيل البيانات إلى 200 ميغا بت في الثانية.
وأوضح البسام، أنه عند اكتمال تشغيل جميع عناصر المشروع في الحرم المكي من خلال نموذج المستضيف المحايد سيصبح أحد أكبر مشروعات التغطية الداخلية لشبكة الهاتف المتنقل في العالم، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من مليون ونصف مليون حاج ومعتمر وزائر، ويشمل تركيب 4 آلاف هوائي بث، وأكثر من 800 كيلومتر من الكيبلات، وكذلك تركيب 1300 مقوي إشارة فرعية.

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