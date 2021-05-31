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80 % من منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة محصنين

80 % من منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة محصنين
http://almnatiq.net/?p=988172
المناطق - الباحة

حصل 80% من منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية على لقاح فيروس كورونا؛ وفق ما أظهرته الاحصائيات الدورية الواردة من برامج الدعم والمتابعة التي وجهتها الإدارة نحو موظفيها.

 وأعلنت الإدارة عن ذلك خلال متابعة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني لتقارير سير خطط الإدارة نحو التطعيم خلال الاجتماع الذي ترأسه بحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ناصر سعيد الزهراني وأعضاء اللجنة المكلفة.

وأشار المدير العام للتعليم إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ” يحفظه الله” في الحفاظ على النفس البشرية، والتي تتماشى مع الإجراءات الصحية الوقائية التي أقرتها الوزارة وأهمها المبادرة بأخذ اللقاح كشرط أساسي لدخول مقرات العمل، منوها باهتمام من معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ بسلامة منسوبي ومنسوبات التعليم ، وحرص معاليه على ضرورة أخذ العاملين في المنظومة التعليمية للقاح لما له من دور هام في توفير بيئة عمل مناسبة وصحية وآمنة.

وبين أن المبادرة لأخذ اللقاح تأتي في إطار التكامل مع الجهود الوطنية للحد من تداعيات فايروس كورونا، وتفاعلاً مع دور الإدارة في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها في المشاركة الوطنية لتحصين الأفراد من الإصابة بالفايروس للحد من تداعياته.

وكشف أن الإدارة قد عملت مبكرا على بناء خطة تعاون مشتركة مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة تضمنت سابقا إطلاق حملات التطعيم داخل مباني الإدارة، وتشمل حاليا العمل على تسهيل حصول منسوبي ومنسوبات التعليم على التطعيم وفق الإمكانات المتاحة للجانبين.

وقدم المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني في ذات السياق باسمه واسم أسرة التعليم الشكر والتقدير لجميع الكوادر الصحية على جهودهم الكبيرة ، مثنيًا على دورهم في مواجهة فيروس كورونا في الجانبين الميداني والتوعوي، و أوضح إلى أن تعاون وتكاتف الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة هذه الجائحة أظهر تضافر الجهود الوطنية ، وأبرز قيم التلاحم الأصيلة والتراحم بين أبناء المملكة في مختلف الأحوال والظروف.

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