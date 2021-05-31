نقل المباريات المتبقية في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين نقل المباريات المتبقية في المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، لتقام على أرض محايدة بدلاً من الصين.

ويأتي هذا القرار بسبب التحديات المتصاعدة التي واجهت عدة منتخبات مشاركة في السفر إلى الصين.

ومن المقرر يتم تحديث برنامج مباريات المجموعة بعد اعتماد المكان الجديد لإقامة المباريات، حيث يسعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستكمال جميع المباريات في المجموعة بحلول 15 يونيو، كما كان مقرراً أصلاً.