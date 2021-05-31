عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 75 ) يوم الاثنين 19 / 10 / 1442 هـ
الموافق 31 / 5 / 2021
برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وحضور أعضاء المجلس وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها
عرض ملخص الجلسة 74 و عرض المكتب الاقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية واستعراض تقارير اللجان و مناقشة إيقاف أهالي القرى من العمل في أملاكهم الخاصة ومزارعهم و عدم تجاوب الأمانة بإعطاء رخص فتح كفيهات لبعض أهالي المفتاحة و عرض مطالبة أهالي حي الكويتيين بديوانية لأهل الحي وعرض مقترحات الأعضاء واستعراض إجابات الأمانة كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها
المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 75
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 75 ) يوم الاثنين 19 / 10 / 1442 هـ
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