المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 75

المناطق - عسير

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 75 ) يوم الاثنين 19 / 10 / 1442 هـ

الموافق 31 / 5 / 2021

برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وحضور أعضاء المجلس وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها

عرض ملخص الجلسة 74 و عرض المكتب الاقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية واستعراض تقارير اللجان و مناقشة إيقاف أهالي القرى من العمل في أملاكهم الخاصة ومزارعهم و عدم تجاوب الأمانة بإعطاء رخص فتح كفيهات لبعض أهالي المفتاحة و عرض مطالبة أهالي حي الكويتيين بديوانية لأهل الحي وعرض مقترحات الأعضاء واستعراض إجابات الأمانة كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها