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المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 75

المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 75
http://almnatiq.net/?p=988208
المناطق - عسير

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 75 ) يوم الاثنين 19 / 10 / 1442 هـ
الموافق 31 / 5 / 2021
برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وحضور أعضاء المجلس وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها
عرض ملخص الجلسة 74 و عرض المكتب الاقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية واستعراض تقارير اللجان و مناقشة إيقاف أهالي القرى من العمل في أملاكهم الخاصة ومزارعهم و عدم تجاوب الأمانة بإعطاء رخص فتح كفيهات لبعض أهالي المفتاحة و عرض مطالبة أهالي حي الكويتيين بديوانية لأهل الحي وعرض مقترحات الأعضاء واستعراض إجابات الأمانة كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها

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