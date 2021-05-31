المناطق - الباحة

أصدر مدير التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني قراراً بتكليف الاستاذ/ عادل ابراهيم المجدوعي مديراً لمكتب التعليم بمحافظة بلجرشي .

ويعد المجدوعي من الكفاءات المتميزه المشهود لها بالانجاز وحسن التعامل ، ومن الكفاءات الإدارية والتعليمية المميزة

وقد عبر المجدوعي عن شكره وتقديره لسعادة مدير التعليم بمنطقة الباحة واعتزازه بهذه الثقة الكريمة ، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به ومتمنياً أن تكون دافعاً له نحو المزيد من العطاء والجهد في خدمة المليك و الوطن .

صحيفة “المناطق” تهنئ الاستاذ/ عادل المجدوعي بهذا التكليف راجين من الله له العون والتوفيق .