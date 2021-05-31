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المجدوعي مديراً لمكتب التعليم بمحافظة بلجرشي
http://almnatiq.net/?p=988209
المناطق - الباحة

أصدر مدير التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني قراراً بتكليف الاستاذ/ عادل ابراهيم المجدوعي مديراً لمكتب التعليم بمحافظة بلجرشي .
ويعد المجدوعي من الكفاءات المتميزه المشهود لها بالانجاز وحسن التعامل ، ومن الكفاءات الإدارية والتعليمية المميزة
وقد عبر المجدوعي عن شكره وتقديره لسعادة مدير التعليم بمنطقة الباحة واعتزازه بهذه الثقة الكريمة ، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به ومتمنياً أن تكون دافعاً له نحو المزيد من العطاء والجهد في خدمة المليك و الوطن .
صحيفة “المناطق” تهنئ الاستاذ/ عادل المجدوعي بهذا التكليف راجين من الله له العون والتوفيق .

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