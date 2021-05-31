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أمير الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ويطلع على النظام الجديد للتنفيذ

أمير الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ويطلع على النظام الجديد للتنفيذ
http://almnatiq.net/?p=988212
المناطق - الجوف

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم فضيلةَ رئيس محكمة التنفيذ بمدينة سكاكا الشيخ عبدالإله بن محمد العجلان، يرافقه رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الشيخ عبدالله المخضوب.
ونوه سموُّ أمير منطقة الجوف بالدعم غير المحدود الذي يلقاه مرفق القضاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّ الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع، لافتاً إلى أن العدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة، ولا يمكن أن تحيد عنه أبداً، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد، مطلعاً سموه خلال اللقاء على مشروع نظام التنفيذ الجديد .
من جانبه أعرب رئيس محكمة الاستئناف عن شكره للقيادة الحكيمة على الدعم المستمر الذي يجده القضاة، داعياً الله أن يُتِمّ توفيقه على هذه البلاد وقيادتها الرشيدة.

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