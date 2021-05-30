جامعة حائل توقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة المستقبل في مجال برامج الدراسات العليا

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وقّع معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، والدكتور محمد بن صالح الشتيوي، رئيس جامعة المستقبل المكلف، اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة حائل وجامعة المستقبل، واشتملت الاتفاقية على تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية في مجال برامج الدراسات العليا.

وأوضح معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، أن من الغايات الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة، بناء الشراكات المثمرة والإيجابية بين الجامعات السعودية ، وفي ذات السياق، وسعياً لتأصيل هذه الغاية، تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة حائل وجامعة المستقبل، بهدف أن تتكامل كافة الجهود في تقديم ما يخدم العملية التعليمية للطلبة، وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، كما أوضح معالي الرئيس أن هذا التعاون يأتي بمشاركة البرامج التعليمية المتعددة، والاستفادة من الكفاءات في جامعة حائل، في البرامج التعليمية، والاستشارات الأكاديمية، تعزيزاً لمبدأ التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا، من خلال تقديم البرامج التي تشمل مراحل الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه أيضاً، بالإضافة إلى المتابعة الأكاديمية الشاملة للدارسين، وإجراء كافة الاختبارات في البرامج مع توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس للبرامج، وإصدار وثائق التخرج لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين من البرامج المقدمة بعد انتهاء متطلبات الحصول على الدرجة العلمية.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد بن صالح الشتيوي، رئيس جامعة المستقبل المكلف، خالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس جامعة حائل، على هذا التعاون المشترك الذي يأتي لتحقيق العديد من الأهداف للمؤسسات التعليمية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، واستثمار الإمكانيات، سعياً للتطوير بأقل وقت دون انخفاض في معايير الجودة، وفقاً لما هو معتمد لدى الجامعات المتميزة في هذا الجانب.