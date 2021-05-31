أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقيات لشؤون الإسكان ويطلق مبادرة الحلوتين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري يرافقه عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية وغير الربحية .

وشهد سموه خلال اللقاء توقيع اتفاقيات إطارية بين شؤون الإسكان وكلاً من ، جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالجوف ويمثلها رئيس مجلس الإدارة نواف بن ذويبان الخالدي، واتفاقية أخرى مع جمعية الإسكان التنموي بمحافظة طبرجل ويمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الشراري ، وتهدف هاتين الاتفاقيتين إلى تقديم دعم سكني مناسب للفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي بما يحقق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (198) في تاريخ22/04/1438ه لتوفير مساكن تنموية شاملة المرافق والإنشاءات من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة .

كما أطلق سموه خلال اللقاء مبادرة الحلوتين بالتعاون مع جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الريض العنزي ، وهي عبارة عن حزمة برامج تنموية مستدامة تستهدف مستفيدي الجمعيات الأهلية من خلال تدريبهم على بعض الحرف والمصنوعات .

وسلم سمو أمير منطقة الجوف أيضاً خلال اللقاء دفعة جديدة من مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم السكنية في مشروع فلل سكاكا 2 .

وأعرب سموه عن شكره لهذه الجمعيات على ما تقوم به من أعمال إنسانية تنموية والاستفادة من الدعم اللا محدود الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للقطاع غير الربحي ، متمنياً للجميع التوفيق .

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقيات وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .