احدث الأخبار

قطر تتصدى لفيروس كورونا بتنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخها
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تدعو العموم لتقديم مرئياتهم بشأن عقد مزاد الطيف الترددي 2021
أبرز المواد
 “الصحة”: ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة.. وتسجيل (1245) حالة مؤكدة وتعافي 1275
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ويطلع على النظام الجديد للتنفيذ
منطقة الجوف
 أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقيات لشؤون الإسكان ويطلق مبادرة الحلوتين
منطقة الجوف
 أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالجوف
منطقة الجوف
 جامعة حائل توقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة المستقبل في مجال برامج الدراسات العليا
منطقة حائل
 أكثر من 23 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 المجدوعي مديراً لمكتب التعليم بمحافظة بلجرشي
منطقة الباحة
 المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 75
منطقة عسير
 مطار القاهرة يمنع دخول عائلة سعودية ويعيدها للمملكة بسبب تحليل كورونا
أبرز المواد
 “إستراتيجية الحوار في مواجهة فكر التطرف العنيف من خلال الشبكة العنكبوتية” محاضرة يقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
أبرز المواد
قطر تتصدى لفيروس كورونا بتنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخها

قطر تتصدى لفيروس كورونا بتنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخها

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تدعو العموم لتقديم مرئياتهم بشأن عقد مزاد الطيف الترددي 2021

“هيئة الاتصالات” تدعو العموم لتقديم مرئياتهم بشأن عقد مزاد الطيف الترددي 2021

أبرز المواد
“الصحة”: ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة.. وتسجيل (1245) حالة مؤكدة وتعافي 1275

“الصحة”: ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة.. وتسجيل (1245) حالة مؤكدة وتعافي 1275

أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ويطلع على النظام الجديد للتنفيذ

أمير الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ويطلع على النظام الجديد للتنفيذ

منطقة الجوف

أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقيات لشؤون الإسكان ويطلق مبادرة الحلوتين

أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقيات لشؤون الإسكان ويطلق مبادرة الحلوتين
http://almnatiq.net/?p=988214

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري يرافقه عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية وغير الربحية .

وشهد سموه خلال اللقاء توقيع اتفاقيات إطارية بين شؤون الإسكان وكلاً من ، جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالجوف ويمثلها رئيس مجلس الإدارة نواف بن ذويبان الخالدي، واتفاقية أخرى مع جمعية الإسكان التنموي بمحافظة طبرجل ويمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الشراري ، وتهدف هاتين الاتفاقيتين إلى تقديم دعم سكني مناسب للفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي بما يحقق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (198) في تاريخ22/04/1438ه لتوفير مساكن تنموية شاملة المرافق والإنشاءات من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة .

كما أطلق سموه خلال اللقاء مبادرة الحلوتين بالتعاون مع جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الريض العنزي ، وهي عبارة عن حزمة برامج تنموية مستدامة تستهدف مستفيدي الجمعيات الأهلية من خلال تدريبهم على بعض الحرف والمصنوعات .

وسلم سمو أمير منطقة الجوف أيضاً خلال اللقاء دفعة جديدة من مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم السكنية في مشروع فلل سكاكا 2 .

وأعرب سموه عن شكره لهذه الجمعيات على ما تقوم به من أعمال إنسانية تنموية والاستفادة من الدعم اللا محدود الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للقطاع غير الربحي ، متمنياً للجميع التوفيق .

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقيات وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .

روابط ذات صلة

أمير الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ويطلع على النظام الجديد للتنفيذ

أمير الجوف يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ويطلع على النظام الجديد للتنفيذ
أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالجوف

أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالجوف
أمير الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الجوف

أمير الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*