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“الصحة”: ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة.. وتسجيل (1245) حالة مؤكدة وتعافي 1275

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“الصحة”: ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة.. وتسجيل (1245) حالة مؤكدة وتعافي 1275

“الصحة”: ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة.. وتسجيل (1245) حالة مؤكدة وتعافي 1275
http://almnatiq.net/?p=988230
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات الحرجة, موصية الجميع بأخذ لقاح كورونا حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، عادةً اللقاحات وسيلة آمنة وفعالة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1245) حالة مؤكدة وتعافي (1275) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9661) منها (1438) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (450436) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (433413) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15)حالة ليصل الإجمالي إلى (7362) حالة , كما تم إجراء (92458) فحصا مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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