الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «استعادة النظم البيئية لكوكبنا»

الجبيل الصناعية - المناطق

يرعى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي يوم الأحد القادم فعالية اليوم العالمي للبيئة والتي توافق 5 يونيو من كل عام تحت شعار «استعادة النظم البيئية لكوكبنا»، حيث يتضمن الاحتفال توزيع جوائز الهيئة الملكية بالجبيل البيئية للشركات الصناعية ذات الأداء البيئي الأفضل لعامي 2019 – 2020 بمدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أوضح مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل م. عويد الرشيدي بأنه يتم تقييم الشركات من قبل مختصين في الإدارة وفق معايير تضمن الالتزام بأنظمة الهيئة الملكية البيئية ومدى التعاون في حل المشكلات البيئية المتعلقة بالشركة والاستجابة السريعة للاستفسارات الخاصة بها والقضايا البيئية وفق برنامج المراقبة البيئي للهيئة الملكية وكذلك المبادرة في طرح حلول وتقنيات حديثة للتقليل من المشكلات البيئية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية شاركت في الاحتفال بهذا الحدث العالمي على مدى 16 عام على التوالي مساهمة منها في توحيد الجهود للوصول إلى توافق بين البيئة والصناعة ولرفع مستوى الوعي البيئي.