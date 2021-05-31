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أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ الضيوفي

أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ الضيوفي
http://almnatiq.net/?p=988264
تبوك- علي العميري:

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة الشيخ عبدالله بن عتيق الضيوفي , الذي يرقد بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك إثر عارض صحي ألم به, وسال سموه الله العلي القدير أن يمنّ على الشيخ الضيوفي بالشفاء العاجل .
‏‎وأعرب الشيخ عبدالله الضيوفي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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