أمير جازان يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع هيئة حقوق الإنسان وعدة جهات

جــازان- فضه عطيف:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه ديوان الإمارة اليوم , مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بن فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان ويمثلها مدير فرع الهيئة بالمنطقة علاء بن حسن زعقان ، وعدة جهات ومنها إدارة تعليم جازان و المديرية العامة للشؤون الصحية و وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان.

واكد سمو أمير منطقة جــازان على أهمية مثل هذه الاتفاقية والشراكة لتعزيز العمل والتعاون بين هيئة حقوق الانسان والتعليم والصحة والموارد والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لخدمة المجتمع بمختلف فئاته ومنهم ذوي الاعاقة ويأتي ذلك بتوجيهات وحرص من القيادة الرشيدة ، متمنيا للجميع التوفيق وان تعود نتائج هذه الاتفاقيات بالنفع والفائدة للجميع.

وأشار سمو أمير منطقة جازان الى دور هذه الاتفاقيات في إيجاد التكامل في الأدوار بين القطاعات كافة وخاصة المبادرات النوعية وتضافر الجهود فيما بينها سعيا لتحقيق أفضل الخدمات للموطن والمقيم بالمنطقة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لتنفيذ مثل هذي الاتفاقيات , مبيناً أن المشاركات المجتمعية تأتي لمتابعة تكامل الأدوار بين كافة القطاعات وخاصة المبادرات النوعية.

متطلعا سموه إلى أن تكون تلك الإتفاقيات دافعا لإنجاز مبادرات أخرى مماثلة لخدمة الجميع في كافة المجالات وتلبية الخدمات المختلفة في المجتمع .

وأوضح مدير فرع هيئة حقوق الانسان بجازان أن الاتفاقية شملت على الشراكة والتعاون بين فرع هيئة حقوق الإنسان وعدد من الإدارة الحكومية بالمنطقة ، على نشر وتعزيز مفهوم ثقافة حقوق الإنسان , وذلك لتسهيل جميع المعاملات والمطالبات بكل يسر وسهوله , وتكليف ضابط اتصال بين الإدارات لمتابعة وتسهيل انهاء وانجاز كافة المعاملات والقضايا والتعاون والتنسيق في الأنشطة الاجتماعية والندوات والفعاليات والأيام العالمية المشتركة.

حضر توقيع الاتفاقيات وكيل إمارة منطقة جــازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومديري الجهات المعنية.