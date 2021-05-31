أمير المنطقة الشرقية يرعى الأربعاء ملتقى رواد الرياضة

الدمام- فهد المريخي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية الأربعاء 2 يونيو 2021، ملتقى رواد الرياضة الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الاعمال افتراضيا تحت شعار “الرياضة استثمار المستقبل”.

ويهدف الملتقى الى تبادل الخبرات والتجارب المتميزة وتعزيز ثقافة العمل الحر، كما يشهد مشاركة وزارة الرياضة أضواء العريفي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سموه للملتقى مؤكدا بان الرعاية تمثل الداعم القوي لمناسبات وأنشطة الغرفة، مشيرا الى ان رعاية سموه للملتقى تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الاستثمار الرياضي في المنطقة الشرقية.

وقال الخالدي بان الملتقى يهدف الى تبادل الخبرات والتجارب المتميزة وتعزيز ثقافة العمل الحر، مشيرا الى المملكة تسعى من خلال رؤيتهاالطموحة إلى دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار الرياضي مما سيسمح لاقتصادنا بمنحالفرص للجميع لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، قائلا بانه يتوجبعلينا تحسين استثمار الطاقات الشبابية من خلال توجيهها نحو الاستثمار الرياضي وتمكينهم من الحصول على الفرص المناسبة لبناء المستقبل والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.

ولفت الخالدي الى انه في ظل اهتمام القيادة الرشيدة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030، التي ينبثق منها برنامج جودة الحياة حيث يتضمن خططا عديدة تسعى الى رفع معدل جودة الحياة في جوانب مختلفة ويأتي أبرزهاالرياضة، وهذا يعطي قطاع الاعمال مؤشرا بان المستقبل سيكون لهذا الاستثمار لما له من نتائج إيجابية على المجتمع المحلي.

وقال رئيس مجلس شباب الاعمال فهد بن عبدالله الفراج، ان الملتقى يهدف الى دعم شباب الأعمال، وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم بالإضافة الى نشر التجارب الناجحة في هذا المجال، وأيضا معرفة احتياجات أصحاب العمل ونقلها للجهات ذات العلاقة، وتوفير فرص للتعاون والتكامل والشراكات بين أصحاب العمل، وذلك انطلاقا من رؤيته الملتقى التي تؤكد على تحقيق التكامل في قطاع الاستثمار الرياضي للمنشآت المتوسطة والصغيرة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأبان الفراج بان الاستثمار الرياضي هو أحد مستهدفات الرؤية تقوم على تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز برنامج جودة الحياة بمشاركة رواد الاعمال واصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطةللاستثمار في هذا القطاع الناهض.

ويتضمن البرنامج العلمي للملتقى 4 جلسات حيث تنطلق الجلسة الافتتاحية عند الساعة 10.30 صباحا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية، ويشارك فيها رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، و رئيس مجلس شباب الاعمال فهد بن عبدالله الفراج.

ويتحدث في الجلسة الحوارية الرئيسية التي تعقد عند الساعة 11 صباحا بعنوان توجهات المملكة لدعم قطاعات الرياضة في ضوء رؤية 2030، نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لريادة الاعمال عصام الذكير، ووكيل التطوير والتخطيط في وزارة الرياضة أضواء العريفي، كما يدير حوارات الجلسة عضو مجلس شباب الاعمال تركي الراجحي.

وتعكس الجلسة الحوارية الثانية التجارب الناجحة في القطاع حيث تعقد الجلسة بعنوان : تجارب ناجحة في الاستثمار الرياضي عند الساعة 12.30 ظهرا، ويتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل السعودية محمد الخريجي، والمدير العام لشركة عالم اللياقة احمد بوخمسين، كما يتحدث فيها مدربة الكروس فت امل باعطية، والرئيس التنفيذي لشركة اوفسايد فارس أبوعلي، كما يدير حوارات الجلسة عضو مجلس شباب الاعمال وعد ابونيان.

ويشارك مدراء الاستثمار في كبرى الأندية الرياضية السعودية الجلسة الحوارية الثالثة التي تعقد بعنوان: الاستثمار في الأندية الرياضية عند الساعة 2 ظهرا، حيث يتحدث فيها عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التسويق والاستثمار بنادي النصر معتز المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية سلطان آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق معاذ العوهلي، والمدير المالي بنادي القادسية فارس المفلح، كما يدير حوارات الجلسة عضو مجلس شباب الاعمال إبراهيم السحيباني.

يذكر ان برنامج العمل للملتقى يتضمن 5 ورش عمل متخصصة تنطلق اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 عند الساعة 12.30 ظهرا وتمتد حتى الساعة 7 مساء، يقدمها المهندس عبدالله البقمي من الإدارة العامة للاستثمار التجاري بأمانة المنطقة الشرقية، ومديرة تطوير الاعمال في شركة لجام الرياضية شدن الصقري، ومدير ومؤسس شركة رن إن للرياضة محمد المحمدي، ومستثمر في جولات الملاكمة جون مكري، والمستثمر في الأندية الرياضية بوريس باباشان.