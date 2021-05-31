أمين الشرقية يناقش الاستراتيجيات والمبادرات والخطط البلدية المستجدة وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق

الدمام - فتحية عبدالله

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير المبادرات والخطط والاستراتيجيات البلدية، المستجدة، وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق في دورته الثالثة، من خلال إدارات الأمانة والمختلفة وبلدياتها، وذلك خلال الاجتماع الدوري المرئي، مع الوكلاء، ورؤساء البلديات، والإدارات بالأمانة، الذي عقد اليوم الاثنين 19/10/1442هـ، والتي تأتي ضمن برامج وخطط الأمانة التي تقوم عليها رؤيتها وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة.

حيث رحب معاليه في بداية الاجتماع بالحضور، معربا عن شكره لما قدمته كافة الإدارات والبلديات بالأمانة خلال فترة رمضان وعيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية الاستمرار في متابعة رفع مستوى الرقابة في تطبيق هذه الإجراءات.

عقب ذلك استعرض معاليه أهم بنود الاجتماع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الدليل الارشادي وخارطة شركاء دعم الجهة في تبني ممارسات كفاءة الإنفاق، والتي يتجلى هدفها الرئيسي في مشاركة داعم التغيير (وكيل، مدير عام، رئيس بلدية)، وذلك من خلال رفع تقييم أمانة المنطقة الشرقية في تحقيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق في الدورة الثالثة للبرنامج إلى مستوى مرتفع بحلول سبتمبر 2021، كما تهدف لدعم الجهة في تسريع تبني ممارسات كفاءة الإنفاق بين موظفيها؛ مما يساعد في رفع تقييم الجهة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق والتميز فيما يتعلق بالركيزة الفرعية الخاصة بالاستدامة في عنصري ثقافة كفاءة الإنفاق والتحفيز والمكافأة.

كما ناقش معاليه خلال الاجتماع تطوير المحفظة الخمسية لمشاريع الرأسمالية بأمانة المنطقة الشرقية، والتي قُسِّمت أهدافها على مرحلتين الأولى في إيجاد خط أساس لبيانات المشاريع (الحصر الأولي لقائمة المشاريع بالأمانة)، أما المرحلة الثانية فهي خط الأساس المجمّع، وسوف يستخدم لتحليل وترتيب قائمة أولويات المشاريع؛ لتحسين كفاءة الرأس مالي في القطاع البلدي.

كما استعرض معاليه خلال الاجتماع الحصر المبدئي للمشاريع الرأسمالية التي تم إرسالها من قبل الوكالات والإدارات العامة، فيما استمع أمين المنطقة الشرقية الى خطة التوجهات الاستراتيجية للتطوع في القطاع البلدي وخطة ورؤية الأمانة في العمل التطوعي، والتي تهدف الى خلق صورة إيجابية للمجتمع وتوضح مدى ازدهاره وتطوره، حيث يعد العمل التطوعي ظاهرة ايجابية وسلوك حضاري يساهم في تعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية، كما استمع معاليه الى خطط الأمانة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وكذلك تحفيز العمل التطوعي وتمكينه، مؤكدا معاليه خلال الاجتماع الى رفع نسبة الأثر الاجتماعي في المبادرات التطوعية بالأمانة وأعداد المتطوعين للاستفادة من أعمال التطوع والذي يعتبر جزء من ثقافة المجتمع، كما استعرض أعمال التطوع التي حققتها الأمانة، حيث بلغ عدد المتطوعين المساهمين والمشاركين في أعمال الأمانة المختلفة المسجلين في منصة الأمانة أكثر من 9580 متطوع ومتطوعة، كما بلغ عدد الفرص التطوعية 205 فرصة تطوعية، وبلغ عدد الساعات التطوعية 285420 ألف ساعة تطوعية، وقد تنوعت مجالات التطوع ما بين ( هندسة، اسكاني، اجتماعي، فني، تعليمي، تدريبي، خدمي، تنظيمي، إعلامي، بيئي، الأمن والسلامة، عام).

عقِب ذلك استعرض معاليه أبرز التحديثات على نظام التعاملات الالكترونية، والتي تهدف لترقية نظام الاتصالات الإدارية ومن ضمنها ” خدمة التواقيع الالكترونية “، والهدف منها الالتزام بتحقيق التحول الرقمي لأمانة المنطقة الشرقية حيث برزت الضرورة المُلِحّة لخدمة التوقيع الالكتروني، وذلك لسرعة انجاز المعاملات بسرية تامة ملتزمين بمعايير أمان المستندات وموثوقيتها، كما اطلع م. الجبير على إحصائيات خدمة التوقيع الالكتروني، حيث بلغ اجمالي عدد العمليات لنظام الاتصالات الإدارية خلال الستة أشهر الماضية 171222عملية، كما بلغ اجمالي عدد التواقيع الالكترونية على المعاملات أكثر من 880 توقيع.

وفي نهاية الاجتماع طالب معالي امين المنطقة الشرقية بتكثيف كافة الجهود ومتابعة كافة هذه المبادرات وتحقيق أعلى النتائج تحقيقا ينسجم وتطلعات ورؤى الأمانة في تنفيذ أهدافها في القطاع البلدي في كافة المجالات.