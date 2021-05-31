احدث الأخبار

“التجارة” تُعاقب الشركة المسؤولة عن تجمّع “مشاهير سناب شات” المخالف
أبرز المواد
 والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يوضح تفاصيل الحادثة
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء
أبرز المواد
 أكثر من 16 ألف متبرع بالدم في المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يناقش الاستراتيجيات والمبادرات والخطط البلدية المستجدة وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق
المنطقة الشرقية
 أمير جازان يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع هيئة حقوق الإنسان وعدة جهات
منطقة جازان
 أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ الضيوفي
منطقة تبوك
 أمير المنطقة الشرقية يرعى الأربعاء ملتقى رواد الرياضة
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «استعادة النظم البيئية لكوكبنا»
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1500 جولة رقابية وتغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
المنطقة الشرقية
 وزير الإعلام اليمني يحذر من ‏تصعيد الميليشيا الحوثية لعمليات تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم السطو على محال تجارية
أبرز المواد
“التجارة” تُعاقب الشركة المسؤولة عن تجمّع “مشاهير سناب شات” المخالف

“التجارة” تُعاقب الشركة المسؤولة عن تجمّع “مشاهير سناب شات” المخالف

أبرز المواد
والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يوضح تفاصيل الحادثة

والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يوضح تفاصيل الحادثة

أبرز المواد
تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء

أبرز المواد
أكثر من 16 ألف متبرع بالدم في المنطقة الشرقية

أكثر من 16 ألف متبرع بالدم في المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

أكثر من 16 ألف متبرع بالدم في المنطقة الشرقية

أكثر من 16 ألف متبرع بالدم في المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=988268
المناطق - فتحيه عبدالله

قالت صحة الشرقية أنها نفّذت 121 حملة للتبرع بالدم على مستوى المنطقة ، وذلك منذ بدء جائحة فيروس (كورونا) المستجد ، حيث بلغ عدد المتبرعين ١٦٤٣٨ متبرع ومتبرعة .
لافتةً أن المختبر الإقليمي وبنك الدم في (صحة الشرقية) حصل مؤخرًا على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مبينةً أن المختبر يضم العديد من الأطباء الأخصائيين والإستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الفنية والمتخصصة.

روابط ذات صلة

والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يوضح تفاصيل الحادثة

والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يوضح تفاصيل الحادثة
أمين الشرقية يناقش الاستراتيجيات والمبادرات والخطط البلدية المستجدة وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق

أمين الشرقية يناقش الاستراتيجيات والمبادرات والخطط البلدية المستجدة وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق
أمير المنطقة الشرقية يرعى الأربعاء ملتقى رواد الرياضة

أمير المنطقة الشرقية يرعى الأربعاء ملتقى رواد الرياضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*