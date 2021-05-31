أكثر من 16 ألف متبرع بالدم في المنطقة الشرقية

المناطق - فتحيه عبدالله

قالت صحة الشرقية أنها نفّذت 121 حملة للتبرع بالدم على مستوى المنطقة ، وذلك منذ بدء جائحة فيروس (كورونا) المستجد ، حيث بلغ عدد المتبرعين ١٦٤٣٨ متبرع ومتبرعة .

لافتةً أن المختبر الإقليمي وبنك الدم في (صحة الشرقية) حصل مؤخرًا على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مبينةً أن المختبر يضم العديد من الأطباء الأخصائيين والإستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الفنية والمتخصصة.