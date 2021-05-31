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والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يوضح تفاصيل الحادثة

والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يوضح تفاصيل الحادثة
http://almnatiq.net/?p=988288
المناطق - الشرقية:

أوضح المواطن عبد الرحيم الحمد، تفاصيل وفاة ابنه تركي بعد تعرضه للهجوم من 15 كلبًا ضالًا أثناء وجوده على بحر العقير بالهفوف مطلع شوال الجاري.

وأبرز خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الحادث وقع في الخامسة عصرًا رابع أيام عيد الفطر أثناء ذهاب عائلته للبحر، حيث تعرض ابنه في البداية للهجوم من كلب ضال، قبل أن يتفاقم بزيادة عدد الكلاب الضالة المهاجمة لتركي، ليتمكنوا من الطفل في النهاية، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإبعادهم من الأب بمفرده.

وأكد الحمد أنه استطاع في النهاية برفقة مجموعة من الأشخاص، تخليص ابنه من هجوم الكلاب الضالة، ثم طلبوا حضور سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أن تأخرها لساعة كاملة أدى إلى تفاقم حالته.

ولفت إلى أن ابنه نُقل في البداية إلى مستشفى مدينة العيون قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الملك فهد، مؤكدًا أنه ظل هناك على مدى الأسبوعين الماضيين حتى توفي بالأمس.

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