رسميًّا.. الشباب يعلن تعاقده مع شاموسكا

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كشف نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

ولفت حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة خالد البلطان وقعت عقدًا مع شاموسكا لمدة موسمين، وتمنت لله التوفيق في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ويطمح للظهور بشكل مميز والمنافسة على الألقاب مع المدرب البرازيلي.