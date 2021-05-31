ما هو حكم الذهاب للحج أو العمرة على نفقة الآخرين؟

المناطق - الرياض:

أجاب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن السند، على سؤال حول حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين.

وبين خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “رسالة”، أن الله عز وجل قال: “الحج لمن استطاع إليه سبيلا”، وهذا يقصد به استطاعة بدنية ومالية.

وأضاف أن الاستطاعة المالية تعني أن يكون لدى المسلم المال الكافي لذهابه إلى الحج أو العمرة وحتى عودته، مؤكدًا أنه في حال لم يملك المال اللازم، فلا يجوز أن يتكفل الآخرون بتكلفة الحج أو العمرة، سواء كان ذلك في صورة هبة أو صدقة.

ولفت إلى أنه حال عرض عليه أحد الأشخاص إعطاءه المال لذلك، فيجوز خروجه للحج أو العمرة بهذه الأموال.