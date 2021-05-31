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تعرف على طريقة استخدام أداة لقطة الشاشة في “جوجل كروم”

تعرف على طريقة استخدام أداة لقطة الشاشة في “جوجل كروم”
http://almnatiq.net/?p=988336
المناطق - وكالات:

أزاحت شركة “جوجل”، مؤخرًا الستار عن أداة جديدة تُمكن من التقاط صورة الشاشة من داخل متصفحها “جوجل كروم” مباشرة، وقصها والتعديل عليها بدلًا من استخدام تطبيقات خارجية، متعهدة بتوفير هذه الميزة قريبًا في هواتف “آيفون”.

ويمكن للفرد الاستفادة من هذه الأداة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

– تحديث تطبيق جوجل كروم بهاتفه إلى التحديث رقم 91

– الضغط على زر المشاركة من قائمة التحكم في الصفحة.

– الضغط على الزر الجديد الخاص بأداة لقطة الشاشة.

– اختيار التعديل المطلوب على الصورة سواء ( الرسم على الصورة، أو قص الصورة وتصغير حجمها، أو إضافة نص على الصورة).

وتتيح الأداة الجديدة لمستخدم إمكانية تغيير لون وحجم خط الرسم أو الكتابة على الصورة، ويصل عدد الألوان المخصصة لهذا الشأن 18 لونا يختار منها المستخدم ما يشاء.

كما يتيح “جوجل كروم” ثلاثة اختيارات لمشاركة الصور التي تم التقاطها وهي مشاركة الصورة مباشرةً، وحفظ الصورة إلى الهاتف عبر تنزيلها إلى الهاتف، والتخلص من الصورة، علمًا بأن أداة التقاط الشاشة من “جوجل كروم” تعمل فقط على الصفحات المفتوحة عبره.

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