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شرطة الشرقية تطيح بثلاثة مواطنين ارتكبوا (7) جرائم سطو وسرقة

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شرطة الشرقية تطيح بثلاثة مواطنين ارتكبوا (7) جرائم سطو وسرقة

شرطة الشرقية تطيح بثلاثة مواطنين ارتكبوا (7) جرائم سطو وسرقة
http://almnatiq.net/?p=988355
المناطق - واس:

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على (3) مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة الأحساء، تمثلت في السطو على المحال التجارية والمنازل، والاستيلاء على ما تحويه من مصوغات ذهبية ومقتنيات، وبلغت قيمة المسروقات (163,000) ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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