جامعة الجوف تحصل على الاعتماد المؤسسي الوطني الكامل لمدة خمس سنوات

المناطق - الجوف:

حصلتْ جامعة الجوف على الاعتماد المؤسسي الوطني الكامل غير المشروط لمدة خمس سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي NCAAA.

جاء ذلك بعد استيفاء الجامعة لتوصيات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، من خلال خطط تحسين محكمة، شارك في إعدادها وتنفيذها كافة قطاعات الجامعة ومنسوبيها بإشراف ومتابعة من عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي وضعتْ مخطَّطًا زمنيًّا على مدار عام دراسي كامل لاستيفاء التوصيات والإجراءات والوثائق المطلوبة من كل قطاع، وللتأكد من جودة مخرجات أعمال الاعتماد المؤسسي.

وكان رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع رئيس اللجنة العليا للبحث العلمي والجودة قد أعلن أثناء حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة لطلاب وطالبات الجامعة مساء الأمس، حصولَ الجامعة على الاعتماد المؤسسي الوطني الكامل.

كما أعلن الدكتور الشايع عن حصول برنامج الهندسة الكهربائية على الاعتماد البرامجي الكامل، مؤكِّدًا أنَّ الجامعة ماضية في تطبيق أعلى معايير الجودة الوطنية والعالمية لبرامجها وكلياتها؛ وذلك بهدف الحصول على مخرجات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل، وتحقِّق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030.