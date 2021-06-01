أمير حائل ونائبه يهنئان “الطائي” بمناسبة صعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس نادي الطائي تركي بن عبدالمحسن الضبعان بمناسبة صعود فريق الطائي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.



وأعرب سموهما خلال الاتصال تهنئتهما لجميع الطائيين من رئيس ومجلس إدارة وأعضاء شرف وجماهير، حيث أبديا سرورهما بما تحقق للطائي ونجومه، متطلعين إلى مواصلة العطاء المتميز في المواسم القادمة بإذن الله .