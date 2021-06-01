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“240” برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض

“240” برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض
http://almnatiq.net/?p=988389
المناطق - الرياض:

قدمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العشرة أشهر الماضية 240 برنامجاً ونشاطًا لنزلائها من الأحداث المشمولين برعايتها وتنوعت البرامج مابين دورات تدريبية ومحاضرات وانشطة مهنية وفنية ورياضية أخرى.

كما تمكن النزلاء من متابعة تحصيلهم الدراسي بالمدرسة الداخلية للدار والتي تضم كافة المراحل التعليمية ويسير العمل فيها وفقاً لنظام التعليم العام إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتنفيذ البرامج الثقافية في مكتبة الدار والبرامج الاجتماعية والترفيهية تحت إشراف مدربين وكادر اجتماعي ونفسي مختص في مختلف المجالات.

وتسعى دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج الصحية والتعليمية للنزلاء إلى اكتشاف وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات الفراغ لديهم في معالجة وتعديل بعض السلوكيات غير المرغوبة لديهم وتحقيق التكيف السليم لهم مع المجتمع.

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