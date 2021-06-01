رسميًا.. النصر يستغنى عن 5 من نجومه

المناطق - الرياض:

كشف مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، اليوم الإثنين، عن رحيل 5 من نجومه عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء منافسات دوري المحترفين أمس الأحد.

وقال النادي، في بيان له، إن مجلس الإدارة وجه الشكر لكل من رائد الغامدي، وعبد العزيز الدوسري، ويحيى الشهري، والثنائي الأجنبي، الأسترالي براد جونز، حارس المرمى، وقلب الدفاع البرازيلي مايكون بيريرا.

وغرد النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بصورة ضمت خماسي الفريق، وعلق عليها: “شكرًا لكل ما قدمتموه مع ناديكم النصر.. أمنياتنا لكم بالتوفيق”.

وأنهى فريق النصر مشواره هذا الموسم ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعدما سقط أمام نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأخيرة.