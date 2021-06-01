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لإقامة مشروع الإسكان التنموي .. “الإسكان” تتسلم موقعًا تتجاوز مساحته المليون م٢ في المجاردة

لإقامة مشروع الإسكان التنموي .. “الإسكان” تتسلم موقعًا تتجاوز مساحته المليون م٢ في المجاردة
http://almnatiq.net/?p=988396
المناطق - عسير:

قام محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح وبحضور رئيس بلدية المجاردة المهندس أحمد بن عامر العربي بعرض عدد من المواقع في محافظة المجاردة على مندوب شؤون الإسكان في منطقة عسير المهندس عبدالعزيز بن هذال القحطاني لإقامة مشروع الإسكان التنموي على أحد تلك المواقع.

وجرى تسليم الموقع المتفق عليه والذي يقدر بمساحة (١١٥٥٨٤٠ م٢) لممثل شؤون الإسكان بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز القحطاني على أن يكون مخططًا لإحدى مشاريع الإسكان التنموي بالمحافظة ضمن مشاريع الإسكان بمنطقة عسير وتم استلام الموقع مبدئياً وسيتم الرفع بذلك لاعتماده.

وأعرب المهندس القحطاني عن شكره وامتنانه لمحافظ المجاردة ورئيس البلدية على حسن استقبالهما وحرصهما على متابعة مستقبل مشاريع الإسكان في المحافظة وعرض عدة مواقع على الوزارة لتنفيذ مشاريعها كما وعد أن تحظى محافظة المجاردة بالعديد من برامج الإسكان بإذن الله كغيرها من مدن مملكتنا الغالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- الذين سخروا كافة الإمكانات في سبيل خدمة الوطن والمواطن ورفاهيته.

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