الشيخ المعجب يتفقد فرع النيابة العامة في الجوف

المناطق - الجوف:

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صباح هذا اليوم الأثنين في جولة تفقدية فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف، والتقى معاليه بأصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر النيابية، بالإضافة لعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية في المنطقة، ووقف معاليه عن قرب على الجهود المبذولة لضمان استمرار التنسيق والتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الحكومية في المنطقة.

وحث المعجب أعضاء النيابة العامة ودوائر المراجعة على أن ترتكز ملاحظاتهم على تطوير الكوادر ورفع جودة العمل الإجرائي، والحرص على القضايا الأسرية ودعم مساعي الصلح لتحقيق التلاحم ولم شمل الأسر وأفراد المجتمع.

كما اطلع معاليه بشكل مباشر على جودة الخدمات التي تقدمها فروع النيابة في المنطقة للمراجعين والإجراءات والآليات المتبعة في التعامل مع الجمهور والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله التي تحرص كل الحرص على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.