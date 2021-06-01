ثقافة وفنون الشمالية تنظم لقاءا ثقافيًا بالمجلس الثقافي

المناطق - الحدود الشمالية:

نظم فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ، لقاءا ثقافيًا ضمن برامج المجلس الثقافي المستمرة في القاعة الثقافية بالجمعية، بحضور عدد من المثقفين والأكاديميين والشعراء بالمنطقة وتناول اللقاء العديد من الأفكار والمواضيع التي تهم المثقفين من أبناء المنطقة وإدارها الأستاذ عبدالله خضير العنزي.

وذكر الأستاذ خلف بن حمود القاران مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة ،أن المجلس الثقافي انطلق من جديد برؤية جديده وفق الاحترازات الوقائية من خلال دعوات متجدده لأبرز المثقفين والمثقفات بالمنطقة.

كما أوضح بأن الجمعية لها دور كبير في استقطاب المواهب الفنية بكافة المجالات وتفتح أروقتها لهم.